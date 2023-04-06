Спорт 06 апреля 2023, 21:50 Воскресенский «Химик» вышел вперед в серии плей-офф ВХЛ против «Металлурга» «Химик» победил со счетом 3:1 новокузнецкий «Металлург» ХК «Химик» Воскресенск

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«Химик» из Воскресенска одержал победу над новокузнецким «Металлургом» со счетом 3:1 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ. Подмосковная команда вышла вперед в серии — 3-2.

Счет в матче открыл Матвей Заседа во втором периоде. Ближе к концу третьей 20-минутки подопечные Игоря Гришина увеличили преимущество — гол забил воспитанник воскресенского хоккея Илья Талалуев.

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«Металлург» заменил вратаря на шестого полевого и отыграл один гол. Но незадолго до конца третьего периода Даниил Иванов поразил пустые ворота «Кузни» броском из своей зоны. Он и установил итоговый счет встречи — 3:1.

«Химику» осталось одержать еще одну победу, чтобы выйти в финал плей-офф. Следующий матч серии состоится 9 апреля в Воскресенске. Встреча начнется в 13.00, телеканал «360» покажет ее в прямом эфире.

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