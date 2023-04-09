Спорт 09 апреля 2023, 16:55 Воскресенский «Химик» вышел в финал плей-офф ВХЛ Воскресенский «Химик» обыграл новокузнецкий ХК «Металлург» и вышел в финал плей-офф ВХЛ

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Хоккеисты воскресенского «Химика» обыграли «Металлург» из Новокузнецка в шестом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ. Победа со счетом 3:2 позволила подмосковным хоккеистам выйти в финал Кубка Петрова, где они встретятся с красноярским «Соколом».

Полуфинальная встреча состоялась в Воскресенске. В составе команды-победителя шайбы забросили Федор Свечков, Андрей Кузнецов и Олег Губин, отличившийся в овертайме. За «Металлург» отличились Артур Болтанов и Максим Кицын.

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«Химик» выиграл серию со счетом 4:2 и вышел в финал плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В финале Кубка Петрова подмосковные хоккеисты сыграют против красноярского «Сокола». В серии плей-офф эта команда обыграла «Молот» из Перми, «Торос» из Нефтекамска и тюменский «Рубин». Первая игра финальной серии состоится 16 апреля в Красноярске.

Ранее хоккеистки из Воскресенска в составе сборной Московской области выиграли золотые медали зимней Спартакиады. Глава города Алексей Малкин поблагодарил спортсменок и поздравил с достигнутым результатом.