Спорт 03 апреля 2023, 22:03 Воскресенский «Химик» уступил новокузнецкому ХК «Металлург» Воскресенский «Химик» проиграл ХК «Металлург» из Новокузнецка со счетом 4:5 Mariah Hewines / Unsplash

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В Воскресенске завершилась встреча между хоккейными командами «Химик» и «Металлург» из Новокузнецка. Гости матча одержали реванш, победив со счетом 5:4 в овертайме. Счет в серии ½ финала плей-офф ВХЛ стал равным — 2-2.

Счет игры открыл игрок «Металлурга» Егор Филин. Он забросил шайбу в ворота хозяев льда на шестой минуте матча. Через шесть с половиной минут Владислав Джиошвили сравнял счет, а под конец первого периода Федор Свечков вывел «Химик» вперед — 2:1.

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Во втором периоде забивали только гости. Шайбы на счету Юрия Платонова и Артура Болтанова. Усилиями Артема Серикова в заключительном отрезке матча «Химик» сравнял счет, а шайба Даниила Иванова позволила хозяевам выйти вперед — 4:3. Однако Максим Мальцев забросил четвертую шайбу «Металлурга», и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время голом отметился Евгений Сорокин, который принес новокузнецкому клубу победу. «Металлург» сравнял счет в серии — теперь в полуфинале плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между командами ничья. Следующая встреча состоится 6 апреля в Новокузнецке.