02 февраля 2024, 13:08
Воронежский «Факел» сообщил об уходе нападающего Александра Долгова
Нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов ушел из команды по обоюдному согласию сторон. Об этом написал сайт kp.ru, ссылаясь на заявление клуба.
В сообщении говорится, что 25-летний игрок оставил свое место без каких-либо конфликтов с руководством клуба.
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«Благодарим Александра за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Факела».
О том, где футболист продолжит карьеру, не сообщается. До «Факела» Долгов выступал за подмосковные «Химки».
Футбол
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