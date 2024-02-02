Спорт 02 февраля 2024, 13:08 Воронежский «Факел» сообщил об уходе нападающего Александра Долгова

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Нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов ушел из команды по обоюдному согласию сторон. Об этом написал сайт kp.ru, ссылаясь на заявление клуба.

В сообщении говорится, что 25-летний игрок оставил свое место без каких-либо конфликтов с руководством клуба.

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«Благодарим Александра за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Факела».

О том, где футболист продолжит карьеру, не сообщается. До «Факела» Долгов выступал за подмосковные «Химки».