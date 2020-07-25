Воробьев отметил самоотдачу «Химок» в финале Кубка России

Подмосковные «Химки» уступили в финале Кубка России по футболу петербургскому «Зениту». Несмотря на поражение, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил футболистов за игру и самоотдачу.

«Ребята, молодцы! Спасибо за игру и самоотдачу, если „Зенит“ и мог победить, то только так! Поздравляю „Зенит“», — написал глава региона в Instagram.

Матч между «Химками» и «Зенитом» проходил 25 июля в Екатеринбурге. Первый тайм встречи закончился нулевой ничьей. Во втором тайме игра долго шла без голов, но Артему Дзюбе удалось забить с пенальти. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу петербургского «Зенита». Главным арбитром был Владимир Москалев.

Новым обладателем Олимп — Кубка России сезона-2019/20 стал «Зенит». Это уже четвертая победа футбольного клуба в матчах Кубка России. Теперь игрокам предстоит сразиться с «Локомотивом» в матче Олимп — Суперкубок России. Футболисты 7 августа выйдут на поле московской «ВЭБ Арены».

Поболеть за подмосковные «Химки» можно будет в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Игры стартуют уже 8 августа.