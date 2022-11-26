Спорт 26 ноября 2022, 20:07 Вопрос участия фехтовальщиков России в международных турнирах отложили до весны Глава ФФР Мамедов: решение об участии фехтовальщиков России в турнирах решится весной

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Международная федерация фехтования (FIE) перенесла решение вопроса о возвращение на международные соревнования спортсменов из России и Белоруссии. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Он пояснил, что конгресс FIE рассмотрит допуск российских и белорусских фехтовальщиков на следующем внеочередном заседании, которое пройдет в марте 2023 года.

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«Квалификационный отбор на Олимпийские игры стартует в апреле», — подчеркнул Мамедов.

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Российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета из-за ситуации на Украине. В частности требование выполнила Международная федерация фехтования.