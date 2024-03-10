Спорт 10 марта 2024, 19:08 «Вопиющий факт». Рудковская — о вырезанном Первым каналом номере Муравьевой Рудковская разнесла Первый канал из-за вырезанного номера Муравьевой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Продюсер Яна Руковская обрушилась с критикой на «Первый канал» после того, как не показали несколько номеров, включая выступление двукратной чемпионки России по прыжкам Софьи Муравьевой на турнире шоу-программ «Русский вызов». В своем Telegram-канале она написала, что фигуристы не должны «терпеть такое унижение» в родной стране.

Турнир состоялся накануне в Петербурге, в нем второй раз подряд одержал победу Алексей Ягудин. Трансляцию состязаний провели на сайте телеканала.

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По словам Рудковской, во всех народных чатах Муравьева у поклонников — в тройке фаворитов.

«Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих — просто вопиющий факт», — возмутилась продюсер.

Ранее Яна Рудковская резко высказалась по поводу комментария тренера Этери Тутберидзе о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Она указала на высокомерие тренера, а также отметила, что та должна была взять вину на себя.