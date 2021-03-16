Володин предложил сделать ставку по ипотеке индивидуальной для каждого региона

Льготную ставку по ипотеке нужно устанавливать, исходя из среднедушевого дохода в регионе. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что благодаря программе льготной ипотеке под 6,5% жилищные условия улучшили более двух миллионов человек. Программа также поддержала строительную отрасль в условиях пандемии.

«В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов», — сказал спикер Госдумы. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, среднедушевой доход в российской столице в 2020 году составлял 75 293 рубля, тогда как в Волгограде он был в три раза меньше — 25 084 рубля.

Володин задался вопросом, насколько одинаковая ипотечная ставка доступна жителям Москвы и жителям Волгоградской области. Он напомнил, что власти снизили ставки в регионах Дальневосточного федерального округа. Там ипотеку возможно получить под 2% годовых.

«Ввели сельскую ипотеку под 3% годовых. Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе за счет выгодной процентной ставки», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Льготную ставку ввели под 6,5% годовых ввели весной 2020 года, чтобы поддержать людей в условиях пандемии. Программа будет действовать до июля 2021 года. Недавнее исследование показало, в каких регионах ипотека наиболее доступна.