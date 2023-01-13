Спорт 13 января 2023, 15:51 Волейбольный турнир среди девушек до 15 лет стартовал в Новом Уренгое

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Первенство Ямала по волейболу среди девушек до 15 лет стартовало в Новом Уренгое. Турнир проходит во дворце спорта «Звездный», сообщил сайт «Ямал медиа».

Отмечается, что бороться за победу в волейбольном турнире в Новый Уренгой приехали команды из Салехарда, Ноябрьска, Лабытнанги. Всего в соревнованиях примут участие 11 команд.

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Церемония награждения победителей турнира и официальное закрытие соревнований состоится 15 января.

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