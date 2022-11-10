Спорт 10 ноября 2022, 00:53 Волейболисты команды «Факел» приняли участие в тренировке на снежном корте в Новом Уренгое

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Волейболисты «Факела» приехали в Новый Уренгой 8 ноября. Спортсмены приняли участие в тренировке на снежном корте. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал команды.

Клуб прибыл в город, чтобы принять участие в первом этапе Чемпионата России по снежному волейболу. Мероприятие пройдет с период с 11 по 13 ноября. Всего на участие в мероприятии заявлены шесть мужских и пять женских команд.

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Спортсмены приедут туда из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Анапы и Нового Уренгоя.

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