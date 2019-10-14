Волейболисты из России уступили сборной США в матче Кубка мира

Мужская сборная России по волейболу проиграла сборной США в матче кубкового первенства мира, которое в эти дни проходит в Японии.

Как сообщило РИА «Новости», состоявшийся 14 октября в Хиросиме поединок завершился со счетом 3-0 (25:23, 25:11, 25:16) в пользу американцев.

Российские волейболисты обошли Канаду на Кубке мира Подробнее

Больше всех очков в составе команды из России заработал Федор Воронков — он принес в копилку сборной восемь мячей. У американцев отличился Гарретт Муагутутия. Игрок записал в свой актив 16 очков.

В рамках Кубка мира-2019 российские волейболисты уже провели 10 матчей. Победить они смогли лишь в четырех встречах. Наша сборная сейчас находится на седьмом месте турнирной таблицы.

Следующий матч спортсмены из России проведут со сборной Туниса во вторник, 15 октября.

Кубок мира начал проводиться с 1965 года для того, чтобы заполнить паузы между Олимпиадами и чемпионатами мира. С 1977 года соревнования проводятся в Японии.