Волейболисты из России уступили сборной США в матче Кубка мира
Как сообщило РИА «Новости», состоявшийся 14 октября в Хиросиме поединок завершился со счетом 3-0 (25:23, 25:11, 25:16) в пользу американцев.
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Больше всех очков в составе команды из России заработал Федор Воронков — он принес в копилку сборной восемь мячей. У американцев отличился Гарретт Муагутутия. Игрок записал в свой актив 16 очков.
В рамках Кубка мира-2019 российские волейболисты уже провели 10 матчей. Победить они смогли лишь в четырех встречах. Наша сборная сейчас находится на седьмом месте турнирной таблицы.
Следующий матч спортсмены из России проведут со сборной Туниса во вторник, 15 октября.
Кубок мира начал проводиться с 1965 года для того, чтобы заполнить паузы между Олимпиадами и чемпионатами мира. С 1977 года соревнования проводятся в Японии.