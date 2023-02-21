Спорт 21 февраля 2023, 22:55 Волейболистка Абрамова ушла из жизни на 19-м году

Читать 360tv в

Российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Кати», — говорится в сообщении ВФВ.

Реклама

Спортсменка скончалась в результате ДТП. Она была в одной машине с другим волейболистом Иваном Осиповым. Он несколько дней находился в коме. Врачам не удалось его спасти.

Реклама