21 февраля 2023, 22:55
Волейболистка Абрамова ушла из жизни на 19-м году
Российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Кати», — говорится в сообщении ВФВ.
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Спортсменка скончалась в результате ДТП. Она была в одной машине с другим волейболистом Иваном Осиповым. Он несколько дней находился в коме. Врачам не удалось его спасти.
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