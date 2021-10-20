Волейболиста Мусэрского дисквалифицировали после перепроверки допинг-пробы

Международная федерация волейбола (FIVB) уведомила о дисквалификации российского игрока Дмитрия Мусэрского после перепроверки допинг-пробы, которую он сдал в 2013 году. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, Мусэрского дисквалифицировали на девять месяцев. Ограничения продлятся с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. Сейчас волейболист выступает за японскую команду «Сантори Санбердз».