Волейболист Мэттью Андерсон перейдет в «Зенит» | 360°

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Волейболист Мэттью Андерсон перейдет в «Зенит»

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Американский волейболист Мэттью Андерсон подписал контракт с «Зенитом». Для этого он решил уйти из китайского клуба «Шанхай», сообщило издание «Бизнес Online».

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По данным РИА ФАН, спортсмен подписал соглашение в Китае весной, но потом принял решение его расторгнуть. В итоге «Зенит» выплатил «Шанхаю» компенсацию. С 2012 по 2019 годы Андресон уже играл за российский клуб.

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