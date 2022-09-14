Волейболист Мэттью Андерсон перейдет в «Зенит» | 360°

Спорт 14 сентября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Волейболист Мэттью Андерсон перейдет в «Зенит»

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Американский волейболист Мэттью Андерсон подписал контракт с «Зенитом». Для этого он решил уйти из китайского клуба «Шанхай», сообщило издание «Бизнес Online».

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По данным РИА ФАН, спортсмен подписал соглашение в Китае весной, но потом принял решение его расторгнуть. В итоге «Зенит» выплатил «Шанхаю» компенсацию. С 2012 по 2019 годы Андресон уже играл за российский клуб.

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