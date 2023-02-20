Спорт 20 февраля 2023, 21:22 Волейболист Иван Осипов скончался

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На 21-м году из жизни ушел бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Царьград" уточнил, что Осипов попал в ДТП несколько дней назад. Он получил смертельные травмы и скончался после госпитализации.

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«Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Спи спокойно, Ваня», — говорится в заявлении ВФВ.

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