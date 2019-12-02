Волейболист Алексей Спиридонов полез в драку при детях в Уфе
Скандал произошел на детском турнире по теннису в Уфе, сообщил сайт «Чемпионат». Спиридонов обвинил организаторов мероприятия, а позже и других родителей в том, что его дочь была дисквалифицирована специально.
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По словам Спиридонова, сначала София вела в игре со счетом 2:0. Но потом ее игру, в которой она могла победить, прервали. Волейболист считает — из-за его слишком эмоциональной поддержки: спортсмен громко хлопал в ладоши, поддерживая ребенка.
В результате между организаторами турнира, другими родителями и волейболистом разгорелся конфликт. Могла случиться драка, и один из родителей уже было бросился к спортсмену, но спорщиков развели по углам.
Чем закончился в итоге турнир, не сообщается. Также не было информации о продолжении конфликта. Известно, что спортсмен сам просил снять происходящее на видео и распространить по соцсетям.