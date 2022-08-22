Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили обсудил с сайтом kp.ru уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

«Я предполагаю, что у руководства „Лукойла“ была последняя капля. Вокруг Федуна было много непонятных шлейфов. Скандалы, недовольные выступления болельщиков… Но он был единственным инициатором и организатором строительства стадиона. Только из-за этого я могу сказать ему: „Большое спасибо“!» — подчеркнул Кавазашвили.

По его мнению, главный недостаток Федуна заключался в непостоянстве кадровой политики. Он напомнил, что бывший президент спартаковцев начал приглашать одних иностранных специалистов, которые, по словам Кавазашвили, приходят для заработка больших денег.

«Так что без проверки приглашать иностранного специалиста категорически запрещается. А получалось так, что мы каждый год меняли тренеров. За 18 лет протектората Федуна „Спартак“ поменял 19 тренеров. Это просто ужасно», — добавил собеседник издания.