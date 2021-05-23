Россияне выиграли медальный зачет ЧЕ по водным видам спорта

Сборная России возглавила медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 42 награды — 20 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. На втором месте британцы с 32 медалями (12 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых).

На третьем итальянцы, получившие максимум наград — 44 (10, 14, 20).

Чемпионат проходил в Будапеште с 10 по 23 мая. В последний день соревнований россияне получили пять медалей в плавании, сообщило РИА «Новости».

Восемнадцатилетний Илья Бородин победил на 400-метровке в комплексном плавании с юниорским рекордом мира (4 минуты 10,02 секунды).

Для России это первая золотая медаль в данной дисциплине на крупных международных соревнованиях, уточнил Sports.ru.

В комплексе спортсмены поочередно плывут четырьмя разными стилями — баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем.

Также в воскресенье серебро на 400 метрах кролем завоевала Анна Егорова. Серебряные награды получили участники мужской и женской комбинированных эстафет 4 по 100 метров.

Наконец, Юлия Ефимова стала бронзовым призером соревнований на 50-метровке брассом.