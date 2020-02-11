Экс-тренер «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о странных просьбах Овечкина

Смит отметил, что на одном матче игрок попросил у него водку.

«Я ответил: „Что?“ Он сказал: „Ну, вы знаете, водка“, и показал, будто пьет. Я ему: „Нет, у меня нет водки. Сейчас середина матча“. Я еще подумал: „Что не так с этим парнем?“» — добавил экс-тренер.

Овечкин догадался, что наставник не понимает его, и показал порезанный палец. Спортсмен пояснил, что водка убивает микробы.

«Я ответил: „Нет, нет, для этого у нас есть перекись. Только не пей ее“», — вспомнил Смит.

Хоккеист воспользовался перекисью и попросил plaster. В переводе с английского это означает «штукатурка».

«Никак не мог понять, что за штукатурку он у меня просит. Потом Александр полез в мою сумку и достал оттуда пластырь, добавив: „Видишь, plaster“», — поделился бывший тренер клуба.

Ранее Овечкин забил три шайбы в ворота «Лос-Анджелеса» и занял первое место в соревновании снайперов НХЛ. На его счету уже 40 голов в этом сезоне.