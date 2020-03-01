Водитель доставил команду Слуцкого не на тот стадион. Зато город посмотрели

Футболисты казанского «Рубина» около часа катались по Нижнему Новгороду из-за того, что водитель автобуса перепутал стадионы. Главный тренер команды Леонид Слуцкий рассказал, что ему понравилась экскурсия по городу.

Как сообщил в Twitter журналист Владислав Зимагулов, автобусом управлял водитель ФК «Тамбов». По навигатору он привез команду Слуцкого на старый стадион в Нижнем Новгороде.

«По пути спорил со Слуцким, что едет правильно. Потом все-таки понял, что накосячил, и развернулся», — утверждает репортер.

По его словам, в итоге на матч с «Тамбовом» игроки «Рубина» опоздали на полчаса. По словам Слуцкого, всего по городу команду возили 50 минут.

«Хороший город: много и старых зданий, и новых. И какие-то микрорайоны новые мы увидели. Получасовая экскурсия по Нижнему Новгороду пошла во благо — я как раз таки никогда не был [на экскурсии], поэтому насладился видами», — сказал тренер «Рубина» телеканалу «Матч ТВ».

В «Тамбове» принесли «Рубину» извинения за действия своего водителя.

Матч «Рубина» с «Тамбовом» завершился со счетом 0:0. Тамбовская команда по итогам встречи занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, «Рубин» — на 13-й строчке.