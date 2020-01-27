Внук Мохаммеда Али поделился идеей профессионального боя в Чечне

По информации газеты «Известия», Нико записал видеообращение с матерью Рашидой и братом Биаджио.

Запись обращения появилась на официальном YouTube-канале ИА «Грозный».

«Я перехожу в профессиональный бокс до конца этого года, Иншаллах. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу выступить и в Чеченской Республике или где-нибудь рядом с Грозным. Это был бы очень хороший опыт для меня», — заявил Нико.

Мать боксера поблагодарила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за то, что одну из улиц в столице переименовали в честь ее отца. Она также выразила желание посетить Россию и ближе познакомиться с историей страны.

Ранее в 2016 году проспект Кирова в Грозном переименовали в проспект Мохаммеда Али.