Поздняков напомнил, что Китай — это одна из самых значимых стран в плане олимпийского движения, поскольку там проводится много разных соревнований и мероприятий.

«Но все, что было запланировано на февраль и март, было отменено. Об этом нас уведомил Национальный олимпийский комитет Китая. Апрель пока под вопросом, и по этому поводу комитет еще будет консультироваться с местным министерством здравоохранения», — рассказал президент ОКР.

По его словам, Россия исходит из худшего сценария, что все соревнования до мая будут перенесены или отложены. Международные федерации ищут варианты, как переформатировать спортивный календарь и учебно-тренировочный процесс, чтобы обезопасить спортсменов.

«Мы внимательно следим за всей этой историей. И то, что даже была создана специальная правительственная комиссия, только подтверждает, что все очень серьезно», — подытожил Поздняков.