    10 февраля 2020, 13:21

    «Внимательно следим за всей этой историей». Президент ОКР — о вспышке коронавируса

    Артур Блянихов

    Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заверил RT, что ОКР очень серьезно относится к проблеме с китайским коронавирусом, поскольку она может затронуть весь российский спорт.

    Поздняков напомнил, что Китай — это одна из самых значимых стран в плане олимпийского движения, поскольку там проводится много разных соревнований и мероприятий.

    «Но все, что было запланировано на февраль и март, было отменено. Об этом нас уведомил Национальный олимпийский комитет Китая. Апрель пока под вопросом, и по этому поводу комитет еще будет консультироваться с местным министерством здравоохранения», — рассказал президент ОКР.

    По его словам, Россия исходит из худшего сценария, что все соревнования до мая будут перенесены или отложены. Международные федерации ищут варианты, как переформатировать спортивный календарь и учебно-тренировочный процесс, чтобы обезопасить спортсменов.

    «Мы внимательно следим за всей этой историей. И то, что даже была создана специальная правительственная комиссия, только подтверждает, что все очень серьезно», — подытожил Поздняков.