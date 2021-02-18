Вместо «Катюши» для российских лыжников прозвучит гимн FIS

Из-за введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкций против России, под запрет попал гимн страны. В качестве альтернативы российским спортсменам предложили использовать песню «Катюша» на церемонии награждения. Однако Олимпийский комитет России этот вариант отклонил, сообщил ТАСС.

Мировое первенство по лыжным видам спорта пройдет в Германии с 23 февраля по 7 марта. Санкции, введенные WADA против России, запрещают спортсменам выступать под флагом РФ, а также получать награды под отечественный гимн.

Вместо российского гимна для спортсменов прозвучит гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Выступать лыжники будут под флагом Олимпийского комитета РФ в статусе команды Russian Ski Federation, сообщила НСН.

Ограничения вступили в силу в декабре 2020 года. Они продлятся два года.