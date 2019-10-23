Вместимость «Газпром Арены» увеличат до 60 тысяч зрителей к финалу ЛЧ

«Такой вместимости, как на чемпионате мира (68,5 тысячи зрителей), у нас не будет. Мы уже демонтировали временные трибуны на третьем ярусе арены и не планируем использовать их снова. А вот сборные конструкции трибун на самой верхней отметке задействуем. Но по регламенту Лиги чемпионов можно использовать только стационарные трибуны, так что сейчас будем переделывать конструктив всех временных трибун, чтобы они имели признаки стационарных», — сообщил гендиректор.

Также он указал, что на финальный матч коммерческая вместимость арены будет максимальной. УЕФА полностью устроили данные о возможности размещения чуть более 60 тысяч зрителей. Ложу прессы также пообещали расширить.

Проведение финала Лиги чемпионов состоится на «Газпром Арене» в мае 2021 года.