Власти Валенсии обвинили тренера «Аталанты» в безответственности
Министр здравоохранения провинции Валенсия Ана Барсело назвала главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини безответственным. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на издание Marca.
Гасперини до этого признался, что перед поездкой на ответный матч Лиги чемпионов с «Валенсией» подозревал у себя коронавирус, но все равно поехал. Позже диагноз подтвердился.
«Он повел себя безответственно. Он знал, что едет в область с повышенным риском заражения, и не должен был этого делать», — прокомментировала Барсело.