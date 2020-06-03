Власти Валенсии обвинили тренера «Аталанты» в безответственности

Гасперини до этого признался, что перед поездкой на ответный матч Лиги чемпионов с «Валенсией» подозревал у себя коронавирус, но все равно поехал. Позже диагноз подтвердился.

«Он повел себя безответственно. Он знал, что едет в область с повышенным риском заражения, и не должен был этого делать», — прокомментировала Барсело.