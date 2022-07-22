Власти Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Трусовой

Федерация фигурного катания Швеции отменила мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, запланированный в Стокгольме на 27 и 28 августа. Об этом сообщило издание Golden Skate.

Согласно заявлению организаторов, федерация настоятельно рекомендовала им не проводить мероприятие с участием российской фигуристки, несмотря на 80% уже проданных билетов.

Федерация фигурного катания Швеции на официальном сайте объявила, что любое сотрудничество со спортсменами из России и Белоруссии противоречит ценностям организации и наносит репутационный ущерб всему шведскому фигурному катанию.

Российская фигуристка Александра Трусова на последней Олимпиаде в Пекине завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, первой в истории выполнив пять четверных прыжков в одной программе, писало Nation News. Помимо этого, на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира и две бронзовые медали чемпионата Европы.