Власти Петербурга заявили о планах провести хоккейный матч на льду Невы

Спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга Григорий Путинцев сообщил о планах провести товарищеский матч на льду Невы с участием звезд хоккея в конце года, написал сайт «Петербургский дневник».

Целью игры станет привлечение внимания к экологическим проблемам Земли. Весной этого года глава всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов принял участие в матче на льду озера Байкал. По словам депутата, это была одна из лучших его игр.

«Совместно с Вячеславом Фетисовым обсуждаем возможность проведения хоккейного матча на льду Невы. Если проект получит поддержку, он привезет к нам в город мировых звезд хоккея, планируем подготовить большой фестиваль», — рассказал Путинцев.

Он отметил, что проведение такого мероприятия будет способствовать популяризации Петербурга как экологической столицы нашей страны.