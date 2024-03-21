21 марта 2024, 18:29
Власти Нижнего Новгорода анонсировали проведение чемпионата по кинологическому виду спорта
Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по кинологическому виду спорта «Скоростное двоеборье» проведут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил департамент по социальной политике администрации города.
Площадкой для мероприятий станет база зооцентра «Надежда». Уже 24 марта на соревнования прибудут пары из Нижегородской области, Чувашии и Татарстана.
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В рамках состязаний также пройдут всероссийские квалификационные испытания. За призы будут бороться и начинающие спортсмены, добавило НИА «Нижний Новгород».
Спортсмены
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