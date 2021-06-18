Власти Москвы закрыли фан-зону Евро-2020 в «Лужниках»

Столичные власти решили закрыть фан-зону чемпионата Европы по футболу, которая работала на территории спорткомплекса «Лужники». Такое решение было принято в связи с новыми антиковидными ограничениями.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что власти «всех предупреждали», чтобы люди соблюдали требования и были аккуратнее на стадионах и в больших концертных залах.

«И что? На танцполах толпы ликующих людей», — посетовал столичный градоначальник.

Собянин признался, что не хотел этого делать, но теперь на зрелищные мероприятия будут впускать максимум 1000 человек.

«Театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», — написал мэр Москвы.

Собянин в пятницу продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно. Он также объявил о начале эксперимента в столице с открытием ресторанов, в которых будут зоны, свободные от ковида. Такие заведения смогут работать после 23:00 и принимать посетителей, которые уже полностью привились от коронавируса.