Власти Канады не исключили отмену ЧМ по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Канаде 16–22 марта, могут отменить из-за эпидемии коронавируса. Однако пока ситуация в Монреале не вызывает беспокойства медиков.

Министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Макканн во время брифинга для представителей СМИ заявила, что распространение заболевания может помешать проведению чемпионата мира.

«Это решение будет принято на уровне правительства, гражданской и общественной безопасности. В настоящее время мы следим за развитием ситуации, но прекрасно понимаем, что должны будем быстро принять решение», — цитирует ее Radio-Canada Sports.

Председатель технического комитета Международного союза конькобежцев Натали Ламбер утверждает, что ситуация в Монреале не вызывает беспокойства, но решение будет принято премьер-министром Квебека Франсуа Лего в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Агентства здравоохранения Канады.

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