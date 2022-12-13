Спорт 13 декабря 2022, 22:56 Власти Голландии испугались беспорядков из-за матча Марокко — Франция Голландия отказалась показывать матч ЧМ-2022 между Марокко и Францией Публичное достояние

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Власти ряда городов в Голландии решили не транслировать полуфинальный матч чемпионата мира по футболу Марокко — Франциях на площадях. Об этом сообщил портал NU.nl.

В Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте болельщики не увидят встречу на больших экранах. Правоохранители опасаются беспорядков вроде тех, что произошли после матча между Марокко и Португалией, счет в котором составил 1:0 в пользу африканской команды. Полицейским даже пришлось увеличить число патрулей на улицах.

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«Нарушители порядка используют толпы футбольных фанатов для прикрытия. На площадях мы больше не в состоянии отделять людей с благими намерениями от тех, у кого намерения злые», — пояснили в муниципалитете Гааги.

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Матч Марокко-Франция состоится 14 декабря на арене «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре и начнется в 22:00 по московскому времени. Обе команды поборются за право выйти в финал и сыграть с сильнейшей командой.

Встреча между Хорватией и Аргентиной стартовала 13 декабря в 22:00. После первого тайма счет составил 2:0 в пользу аргентинцев.