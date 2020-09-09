Власти Чувашии назначали стипендию участникам спортивных сборных команд республики

Размер стипендии варьируется от 5500 до 25 000 рублей в месяц в зависимости от возрастной группы спортсмена и его вхождения в состав основной либо резервной сборной команды Российской Федерации по видам спорта.

Выплаты начнутся с 1 января 2021 года.

Основным условием назначения стипендий будет являться включение спортсменов в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства спорта страны.

В настоящее время членами сборных России являются 202 чувашских спортсмена. Из них на получение стипендии могут претендовать 119, так как представляют Чувашию на официальных соревнованиях без параллельного зачета для других регионов страны.