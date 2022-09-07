Владислав Третьяк: сборная России по хоккею не будет понижена в классе после возвращения на ЧМ | 360°

Спорт 07 сентября 2022, 11:54 Поделиться Telegram

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Viber Владислав Третьяк: сборная России по хоккею не будет понижена в классе после возвращения на ЧМ

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ФХР и Международная федерация хоккея на льду (IIHF) находятся «в контакте», несмотря на отстранение сборной России от участия в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Во время разговора с журналистами он выразил уверенность, что сборная России по хоккею будет играть в высшем дивизионе чемпионата мира, написала «Политика сегодня».

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Руководство IIHF, на взгляд главы федерации, «гарантированно» не пойдет на понижение национальной команды в классе.

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