Спортивный журналист и комментатор Александр Беленький обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что его коллега Владимир Гендлин скончался в возрасте 84-х лет.

«Я очень хорошо его знал. <…> Теперь, когда он умер, можно сказать, что это легендарная фигура. Он открыл профессиональный бокс для России. <…> У меня не укладывается в голове, что я не услышу его голос», — признался Беленький.

Он добавил, что кончина Гендлина стала для него очень тяжелым ударом. Беленький заметил, что у его коллеги была удивительная емкость слова. При минимуме комментариев он мог отметить гораздо больше, нежели те, кто пишет и говорит о боксе.

«Это невосполнимая утрата», — подчеркнул собеседник издания.