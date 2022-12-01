Спорт 01 декабря 2022, 23:57 Владимир Лисин уйдет с поста президента Международной федерации спортивной стрельбы

Читать 360tv в

Российский миллиардер Владимир Лисин не смог одержать победу в выборах президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Вместо него главой организации станет итальянец Лучано Росси. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Inside The Games.

Реклама

В выборах принимали участие только двое претендентов — Лисин и Росси. Мероприятие состоялось 30 ноября в ходе генеральной ассамблеи ISSF в Шарм-эш-Шейхе. Россиянин смог набрать 127 голосов, а его соперник — 136. Данный пост Лисин занимал с 2018 года.