Владимир Кличко допустил свое возвращение в профессиональный бокс

«Я не собираюсь возвращаться ради того, чтобы просто сломать кому-то челюсть, я могу вернуться ради рекорда — вот это круто», — процитировал спортсмена сайт «Аргументы и факты».

Он напомнил, что в своем время американский боец Джордж Форман стал чемпионом в 45 лет, и это, по словам Кличко, прекрасное достижение.

По данным издания, за свою спортивную карьеру 43-летний украинец провел 69 боев, 64 из которых выиграл. 53 поединка он завершил нокаутом. Кличко является победителем Олимпийских игр 1996 года, а также серебряным призером чемпионата Европы, который также состоялся в 1996 году.