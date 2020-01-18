Владимир Кличко дал характеристику Макгрегору

«Я предполагал, что Макгрегор попробует провести какой-то другой удар, но он этого не сделал. У него непростой характер, но он дисциплинирован и за это он заслуживает уважения», — произнес Владимир Кличко.

Такую характеристику Макгрегор заслужил, по мнению Кличко-младшего, за поединок против Флойда Мейвезера. Тогда на ринге встретились бойцы, представляющие разные виды спорта и «разные промоушены». По взаимной договоренности бой проходил по правилам бокса. Битва состоялась еще в августе 2017 года и завершилась победой американского спортсмена.

Интерес к персоне Конора Макгрегора подогрет из-за предстоящего боя в рамках турнира UFC 246. В ночь на 19 января в Лас-Вегасе эмоциональный ирландец встретится в октагоне с Дональдом Серроне, которого называют Ковбоем. Это будет первый поединок после эффектного поражения от Хабиба Нурмагомедова. Российский боец показал свое превосходство над Макгрегором осенью 2018 года.