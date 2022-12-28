28 декабря 2022, 16:22
Владимир Ивич стал одним из кандидатов на пост наставника «Краснодара»
ФК «Краснодар» озаботился поисками нового наставника, который нынешней зимой должен будет возглавить клуб. Об этом написала «Свободная пресса».
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По данным издания, в сферу интересов «быков» попал Владимир Ивич, работающий с израильской командой «Маккаби». Инсайдер утверждает, что 45-летний сербский специалист уже согласился на переезд в Россию и начал обговаривать условия контракта с краснодарским клубом. По данным издания, его зарплата может составить около миллиона евро в год.
Футбол
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