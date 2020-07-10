Владимир Драчев ушел с поста главы Союза биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что покидает свою должность. Он намерен сконцентрироваться на работе над законопроектами, поскольку является еще и депутатом Госдумы.

Свое решение Драчев объяснил тем, что после принятия поправок к Конституции РФ возникла необходимость уделить все внимание нижней палате парламента и разработке проектов законов. Его заявление опубликовала пресс-служба СБР.

«Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе», — подчеркнул Драчев.

По его мнению, из-за дополнительной нагрузки в ГД возможности сосредоточиться на работе по линии Союза биатлонистов не будет. Тем более на подготовке сборной страны к Олимпиаде 2022 года.

«Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов. <…> Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему приемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон», — заключил Владимир Драчев.

СБР он возглавлял с мая 2018 года. Внеочередные выборы руководителя организации проведут 11 июля, уточнил «Интерфакс». Единственный кандидат на этот пост — Виктор Майгуров.