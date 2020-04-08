Владельцы фитнес-клубов рассказали, что большинство заведений во время карантина обанкротится

Владельцы фитнес-клубов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержкой. По их словам, более 600 тысяч сотрудников в итоге останутся без работы.

Директор по развитию отраслевого решения «1С: Фитнес клуб» Руслан Микитюк рассказал, что «карантин буквально за две недели обрушил продажи на 90%».

«Фитнес — низкомаржинальный бизнес. Два-три месяца простоя смогут пережить не все. Мы готовимся к тому, что после карантина лишимся от 40 до 50% клиентов», — уточнил он.