Владельцы фитнес-клубов рассказали, что большинство заведений во время карантина обанкротится
Около 70% компаний рискует обанкротиться из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса — рассказали представители компаний, предоставляющих услуги фитнеса. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Владельцы фитнес-клубов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержкой. По их словам, более 600 тысяч сотрудников в итоге останутся без работы.
Директор по развитию отраслевого решения «1С: Фитнес клуб» Руслан Микитюк рассказал, что «карантин буквально за две недели обрушил продажи на 90%».
«Фитнес — низкомаржинальный бизнес. Два-три месяца простоя смогут пережить не все. Мы готовимся к тому, что после карантина лишимся от 40 до 50% клиентов», — уточнил он.