Владельцу «Спартака» выдвинули ультиматум из-за публичных разборок Салиховой и Попова
Группировка болельщиков московского «Спартака» выдвинула ультиматум владельцу клуба Леониду Федуну. Недовольство фанатов вызвала публичная переписка его гражданской жены Заремы Салиховой со спортивным директором ФК Дмитрием Поповым.
«Требуем прекратить позорный онлайн-треш-ток между лицами, отождествляющими себя со „Спартаком“!» — говорится в обращении в Supporters Group.
Помимо этого, болельщики хотят, чтобы Салихова немедленно удалила свой Telegram-канал, а любое вмешательство «советчиков и посторонних людей» в жизнь команды и политику клуба было прекращено.
Еще одно требование — обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию «Спартака».
«В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип: поддержка команды. Не позорьте наше имя!» — подчеркнули авторы ультиматума.
Салихова пока продолжает вести свой канал, но ограничила возможность комментирования постов. Сейчас на него подписаны более 51 тысячи человек.
Попов уволился с поста спортивного директора «Спартака», но успел выложить много скринов переписки с Салиховой. Судя по диалогам, при выборе главного тренера в «Спартаке» принимались во внимание гороскоп и и количество букв «р» в имени.
Зарема написала, что это был просто троллинг с ее стороны.
«У кого-то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и прически. А по гороскопу вы просто крыса. Карпина сдал в свое время, Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счете 0:0. Дезертир по жизни», — обратилась она к Попову.
По ее мнению, он не сделал для «Спартака» ничего хорошего, кроме того, что вместе с Александром Аверьяновым вел «Спартак-inside», но потом устроил «бойню в медиапространстве, снабжая всех инсайдами».