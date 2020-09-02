Владельца «Спартака» оштрафовали за угрозы снять клуб с чемпионата

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун получил штраф в размере 200 тысяч рублей от Комитета по этике РФС. Причиной стало его заявление о снятии команды с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей», — привел ТАСС слова главы Комитета по этике Российского футбольного союза Семена Андреева.

Футболисты «Спартака» в начале августа вышли на поле против соперников из «Сочи». Игра проходила в рамках первого тура РПЛ и завершилась счетом 2:2. После матча Федун заявил журналистам, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, которые сказались на результате игры. Позже владелец клуба отметил, что «Спартак» все же будет выступать в чемпионате, при этом спортсмены готовы покинуть поле «в случае продолжения судейской травли».

Но Федун стал не единственным пригрозившим завершить борьбу. В конце августа председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что футболисты могут сняться с РПЛ из-за судейства. Перед этим спортсмены играли с «Ростовом» и проиграли со счетом 0:1. По словам Андреева, руководителю «Уфы» вынесли замечание и обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве штрафа.