Владелец «Торпедо» прокомментировал фильм про Стрельцова

По данным издания, картину снимали при поддержке Авдеева, который разрешил проводить съемки на стадионе, носящем имя Стрельцова. Сейчас его модернизируют. Проектом занимается французское архитектурное бюро.

Авдеев выразил уверенность, что зрители будут сопереживать главному герою в исполнении Александра Петрова, которому удалось вернуться в большой спорт, несмотря на арест и сопутствующие трудности. По мнению предпринимателя, фильм вдохновит многих детей и приведет их на футбольную площадку.