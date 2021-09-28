Владелец «Спартака» предложил РФС реформировать российский футбол
Владелец столичного клуба «Спартак» Леонид Федун предложил руководству Российского футбольного союза (РФС) реформировать отечественный футбол, сообщил сайт Championat.com.
Исходя из данных, которые представил Федун на заседании попечительского совета РФС, в России зарегистрировано чуть больше 28 тысяч футболистов до 18 лет и порядка 2,7 тысячи тренеров. Это существенно меньше, чем в ведущих странах.
Владелец «Спартака» предложил для решения этой проблемы увеличить количество тренеров до пяти-шести тысяч, а число молодых людей, которые профессионально занимаются футболом, — до 50 тысяч, отметил RT.
Кроме того, Федун предложил законодательно закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату воспитавшему игрока тренеру.
На прошлой неделе «Спартак» впервые с 2019 года победил «Уфу» со счетом 2:0 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Открытие банк — Арена» в столице. После победы «Спартак» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.