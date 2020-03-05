Владелец «Спартака» оценил матч с ЦСКА

Встреча «Спартака» и ЦСКА прошла 4 марта. «Спартак» победил со счетом 3:2.

«Игра активная — с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами», — процитировал Федуна «Царьград».

По словам владельца клуба, команде не хватило концентрации, когда счет составлял 2:0. Он назвал счет «плохим». Команда получила два гола в свои ворота из-за двух ошибок.

Также Федун указал, что судья Сергей Иванов не назначил пенальти после того, как игрок ЦСКА Игорь Дивеев коснулся мяча рукой.

Отмечается, что следующий матч «Спартака» состоится 23 апреля, в полуфинале с петербургским «Зенитом».