Владелец «Спартака» назвал слухами новости о переходе Кокорина в «Рому»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал сообщения о том, что нападающий Александр Кокорин может перейти в итальянский клуб «Рома». По словам Федуна, это лишь беспочвенные слухи.

«Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла», — заявил он «Спорт-Экспрессу».

Ранее СМИ писали, что «Рома» может купить форварда за шесть миллионов евро. При этом уточнилось, что «Спартак» такая сумма устраивает. Об этом написало РИА «Новости». Также ходили слухи о том, что сам футболист не прочь сыграть в Серии А.

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт с красно-белыми на три года. Однако за московскую команду 29-летний футболист пока не провел ни одного матча из-за травмы колена. Сейчас нападающий уже вернулся к тренировкам и должен показать себя на матче против ЦСКА. Он пройдет 13 сентября.

Часть прошлого сезона спортсмен играл за ФК «Сочи». Права на него тогда принадлежали «Зениту». В этой команде Кокорин находился с 2016 года. С 2008 по 2015 год у Кокорина был контракт с московским «Динамо».