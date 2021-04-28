Владелец лондонского «Арсенала» развеял слухи о возможной продаже команды

Владелец лондонского «Арсенала» Стэн Кронке опроверг возможность продажи клуба шведскому миллиардеру Даниэлю Эку. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, Даниэль Эк заручился поддержкой Денниса Бергампа, Тьерри Анри и Патрика Виейре в вопросе возможного приобретения «Арсенала» у Кронке. Отмечается, что фанаты команды яро настроены против владельца клуба из-за решения вступить в уже развалившуюся Суперлигу.

«На 100% остаемся преданными „Арсеналу“ и не продаем никакой доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких из них», — обозначено в заявлении Kroenke Sports & Entertainment.