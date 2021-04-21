Владелец «Ливерпуля» извинился перед фанатами после выхода из Суперлиги

Владелец британского футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри обратился к болельщикам после выхода клуба из Суперлиги. Его слова опубликовали на официальном сайте команды.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками „Ливерпуля“ за неудобства, которые принес им за последние двое суток. Это очевидно, но все же стоит сказать: проект Суперлиги был бы невозможен без поддержки фанатов», — процитировала Генри «Газета.ru».

Помимо прочего, хозяин клуба извинился перед главным тренером Юргеном Клоппом и спортсменами за дискомфорт, который они ощутили. Генри признался, что ему тяжело от произошедшего, ведь футболисты работают на благо клуба каждый день. Он выразил надежду на то, что у руководства «Ливерпуля» получится восстановить доверие болельщиков.