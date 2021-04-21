Владелец «Ливерпуля» извинился перед болельщиками и игроками за Суперлигу

Владелец английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри извинился перед болельщиками за вхождение в Суперлигу.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками и сторонниками „Ливерпуля“ за раскол, который я вызвал за последние 48 часов. Выдвинутый проект никогда не устоит без поддержки фанатов», — опубликовано извинение на официальном сайте клуба.

Джон Генри извинился перед главным тренером клуба Юргеном Клоппом, игроками и другими сотрудниками «Ливерпуля». Он отметил, что он старался работать в интересах клуба, но сделал ошибку.

В понедельник, 19 апреля, 12 сильнейших футбольных клубов Европы выступили за создание Суперлиги — соревнования, которое станет альтернативой еврокубкам под эгидой УЕФА. Против создания лиги выступили представители футбольных сообществ многих европейских стран. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы. Из Суперлиги уже вышли все английские клубы, а также итальянские «Милан» и «Интер».