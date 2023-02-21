Спорт 21 февраля 2023, 14:19 Владелец ХК «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис заявил об уникальности Александра Овечкина

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Российский хоккеист Александр Овечкин — уникальный в своем постоянстве спортсмен, по мнению владельца клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Теда Леонсиса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой NBC Sports.

Тед Леонсис заявил, что Овечкин — легендарный хоккеист, заслуживающий отдельного внимания в мировой истории спорта.

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«Он следовал тому, чего хотел. Он великолепный хоккеист. Ови полагался на свои способности. Вот что возводит его в эшелон величайших», — сказал Тед Леонис.

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Александр Овечкин является капитаном команды «Вашингтон Кэпиталс». Он выступает за НХЛ с 2005 года и признан вторым лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.